'MasterChef: A Revanche': Ana Paula Padrão mostra mudança em relógio do programa

Ana Paula Padrão, apresentadora do 'MasterChef' Foto: Instagram / @anapaulapadraooficial

A apresentadora Ana Paula Padrão publicou uma foto do relógio digital que será usado no MasterChef: A Revanche, nova temporada do reality show culinário da Band, que contará apenas com ex-participantes.

"Digital? E agora? Como vou arrastar aqueles segundos finais? MasterChef: A Revanche", escreveu Ana Paula Padrão.

A apresentadora ainda brincou sobre o "fim de sua carreira" como "atrasadora do tempo" no programa, uma vez que, muitas vezes, sua contagem regressiva era 'arrastada' por alguns segundos para dar tempo de os participantes terminarem seus pratos - o que talvez deixe de ser possível com um relógio digital.

Confira a publicação feita por Ana Paula Padrão abaixo:

