'MasterChef 2020': veja quem são os participantes do 5º episódio

Participantes do 5º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Os participantes do 5º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 7. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

O tema da primeira prova do próximo episódio será festa junina, com pratos como cuscuz paulista, bolo de milho, caldo verde e 'carne louca'. Na prova decisiva, os cozinheiros terão de preparar um peito de frango empanado e recheado, com molho e acompanhamento.

O reality show culinário continuará com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio.

Conheça os participantes do 5º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Arley, 28 anos

Aos 28 anos, o participante Arley prepara refeições desde os tempos de adolescência e é professor de cultura religiosa. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Danila, 23 anos

Danila tem 23 anos e é formada em arquitetura. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Débora, 35 anos

Aos 35 anos e formada em geologia, Débora trabalha com joalheria e traz influência de seus pais nos pratos salgados e irmã nos pratos doces. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Eduardo, 37 anos

O policial civil Eduardo tem 37 anos de idade e pensa em mudar de carreira investindo em seu lado cozinheiro. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Iraí, 49 anos

Iraí tem 49 anos e nasceu no Ceará. É fã da culinária nordestina e trabalhava em uma multinacional do setor de automóveis antes de deixar seu emprego. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Jéssica, 28 anos

Aos 28 anos, a publicitária Jéssica busca uma alimentação saudável desde que fez uma cirurgia bariátrica. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Sabrina, 41 anos

Aos 41 anos de idade, Sabrina cozinha desde os 19, quando foi morar na Suíça para estudar hotelaria. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Thiago, 27 anos

Thiago, de 27 anos, se inspira no avô para cozinhar pratos da gastronomia casual. É dono de uma agência de publicidade. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Confira a seguir quem todos os participantes da 7ª temporada do MasterChef Brasil: