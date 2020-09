'MasterChef 2020': veja quem são os participantes do 10º episódio

Aos 27 anos de idade, Saulo, participante do 1º episódio da 7ª temporada do 'MasterChef Brasil', é do Espírito Santo e sempre teve muito contato com a natureza surfando e pegando caranguejos no mangue. Tem afinidade com a gastronomia da França, onde já morou.





Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação