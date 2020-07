‘MasterChef 2020’: Hailton é o vencedor do primeiro episódio em novo formato do programa

Hailton é o primeiro vencedor do 'MasterChef 2020', em novo formato Foto: Facebook/MasterChef

O MasterChef Brasil 2020 estreou na noite desta terça-feira, 14, e já tem um vencedor. Isso porque, com o novo formato do programa, adaptado em meio à pandemia do novo coronavírus, o reality está premiando um melhor candidato a cada episódio. Desta vez, quem levou a melhor foi Hailton.

O paulistano, nascido na zona Norte de São Paulo, iniciou o programa dizendo que queria mostrar que os cozinheiros da periferia também podem vencer o MasterChef. Ele sonha em abrir um restaurante de comida rústica.

Na primeira edição do reality, ele preparou um prato simples e encantou os jurados: bife de fígado, arroz, feijão e salada de repolho. O desafio era preparar o melhor prato com ingredientes de cesta básica.

“O prêmio vai para o prato que conta a história da cesta básica no Brasil. O prêmio é seu, Hailton”, disse a jurada Paola Carosella.

Assista ao vídeo:

O primeiro troféu de cozinheiro #MasterChefBR 2020 vai para HAILTON! Na prova da cesta básica, ele se reconectou com a história da sua família e preparou um prato simples e delicioso: bife de fígado com arroz, feijão e salada de repolho. ❤️ #MasterChefNaBand@BandTV pic.twitter.com/X27YsdvFuJ — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 15, 2020

Apesar do avançado da hora, os internautas se emocionaram com a vitória de Hailton. “Já passa da meia-noite e o MasterChef me fazendo chorar com a vitória de Hailton”, escreveu uma seguidora.

Ja passa da meia noite e o #MasterChefNaBand me fazendo chorar com a vitória do Hailton pic.twitter.com/R2mP43ctSn — Jackelyne Brandão (@jaqybrandao) July 15, 2020

Quem não chorou com a história do Hailton e do fígado não tem coração e nem fígado. Mais lindo ainda ele dizer que a vitória é também do povo preto. Eu amo um programa ❤#MasterChefNaBand — Adrieli Nunes Schons (@Adrieli_S) July 15, 2020

Por outro lado, alguns internautas não gostaram do novo formato que premia um participante por episódio. A principal reclamação foi a de que não daria tempo de criar uma afinidade com os participantes do reality.

Nao gostei desse novo formato do master chef nao da nem tempo de criar afinidade com algum participante — leomel (@uLeoMello) July 15, 2020

Nesse formato do master chef é difícil decidir pra quem torcer pra ganhar, é mais fácil torcer pra quem tem que sair #MasterChefNaBand pic.twitter.com/QcGc1x4xFM — lucas lovegood (@lucasbndt) July 15, 2020

1 ganhador a cada episódio?!! Eu sou uma piada pra vocês? #MasterChefNaBand pic.twitter.com/eu0Y8UkIgI — izadora_pm (@izadora_pm) July 15, 2020

O MasterChef Brasil está na sétima temporada, com cozinheiros amadores, e vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na Band. O reality, uma produção da Endemol Shine Brasil, também será exibido no Discovery Home & Health às sextas-feiras, 20h30, a partir do dia 17.