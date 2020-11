'MasterChef 2020' divulga vídeo com participantes do 21º episódio

Participantes do 21º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A Band divulgou um vídeo com os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 21º, que vai ao ar na próxima terça-feira, 1º de dezembro. Em 2020, cada programa traz oito novos cozinheiros e um novo campeão.

O programa contará com a tradicional Caixa Misteriosa dos Famosos, trazendo sugestões de pratos de alguns cantores para serem feitos pelos candidatos. Desta vez, serão exibidos recados de Di Ferrero, Preta Gil, Paula Fernandes e Elba Ramalho.

Já na prova final, os competidores terão que cozinhar um galeto recheado com molho e acompanhamento. O vencedor ganha R$ 5 mil como prêmio, além do troféu do MasterChef Brasil. Conheça os participantes do 21º episódio abaixo.

Assista ao vídeo abaixo.

O próximo episódio do programa contará apenas com participantes negros. Conheça-os abaixo.

Eliane

Aos 44 anos, Eliane gosta de ser chamada como Li Bombom. Cozinha comida brasileira. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Gilson Tiago

Gilson Tiago tem 33 anos e aprendeu a cozinhar comida caipira. Quer abrir um rock bar com petiscos. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Josiane

Paulistana, Josiana tem 28 anos e carrega suas raizes nordestinas na culinária. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Luiz

Aos 31 anos, Luiz é corretor de imóveis e vê o 'MasterChef' como oportunidade para mudar sua vida. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Ricardo

Ricardo é gestor de segurança e tem 53 anos. Cozinha nos fins de semana, principalmente carnes e frutos do mar. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Stephany

Stephany tem 22 anos, nasceu e foi criada em São Paulo e trabalha como modelo. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Tiffany

Tiffany tem 21 anos e começou a cozinhar quando passou a morar sozinha. Sonha em se tornar uma grande chef de cozinha. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Wagner

Aos 31 anos de idade, Wagner é formado como técnico de enfermagem e trabalha com eventos corporativos. Sonha em se tornar chef de cozinha. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

