'MasterChef 2020' divulga vídeo com participantes do 15º episódio

Os participantes do 15º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A Band divulgou nesta segunda-feira, 19, um vídeo com os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 15º, que vai ao ar amanhã, 20 de outubro.

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

Assista ao vídeo abaixo.

Quem são os participantes do próximo episódio do MasterChef

Conheça os participantes do 15º episódio do programa em 2020 abaixo:

Janice

Aos 37 anos, Janice gosta de culinária desde que era uma criança e escolhia os ingredientes na feira com a sua mãe. Traz temperos do Nordeste, região em que nasceu. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Juliana

Juliana tem 39 anos e é formada em matemática, tendo trabalhado no mercado financeiro no passado e atualmente se dedicando à família. Começou a criar pratos mais elaborados na quarentena Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Luiz

Aos 63 anos de idade, o dono de uma empresa de sonorização de eventos participa do 'MasterChef Brasil' em 2020. Luiz tem a cozinha como seu principal momento de prazer e diversão. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marcos

Marcos tem 35 anos é coreógrafo e adora samba, dividindo seu amor entre o carnaval e a culinária. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Milena

Aos 28 anos, Milena é do Rio de Janeiro e herdou a paixão pela cozinha de sua família. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Pedro

Pedro tem 23 anos de idade e é 'cozinheiro oficial' de seu grupo de amigos. Já viajou à Tailândia e ao Vietnã para conhecer a culiária local. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Renan

Renan nasceu em Belém, no Pará, e tem 31 anos. É fã principalmento do frango de panela de sua avó. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Renata

Aos 28 anos, Renata já morou no Japão durante quatro e retornou ao Brasil recentemente. Trabalha com ensino infantil. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

O MasterChef Brasil em 2020

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio. Lucas foi o campeão do 14º.

Confira a seguir quem são todos os participantes da 7ª temporada do MasterChef Brasil: