'MasterChef 2020': conheça os participantes do episódio de hoje

Participantes do 22º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

O 22º episódio do MasterChef Brasil em 2020 vai ao ar nesta terça-feira, 8 de dezembro. Como nos outros programas da 7ª temporada, serão oito novos participantes e um novo campeão.

A Band divulgou um vídeo com a apresentação dos cozinheiros e mais informações em seu canal no YouTube na segunda-feira, 7. Assista abaixo e, a seguir, confira quem são os participantes do episódio de hoje do MasterChef Brasil.

Alex

Alex tem 30 anos e mora em São Paulo. Iniciou na cozinha fazendo sobremesas, mas se desenvolveu nos pratos quentes, principalmente carnes e massas. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Giovanna

Aos 22 anos, Giovanna é uma estudante de arquitetura cheia de confiança. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marcelo

Marcelo, 47, passou a comer melhor após mudar seus hábitos alimentares. Trabalha como desenvolvedor de softwares. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marco

Marco tem 38 anos e é um advogado que leva tudo a sério. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Marilaura

Aos 30 anos de idade, Marilaura é dona de casa e faz vídeos para internet. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Patrícia

Aos 39 anos de idade, Patrícia estudou administração para trabalhar na empresa de sua família, mas é apaixonada por cozinhar. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Ronaldo

Ronaldo, 38, é engenheiro de marketing e já morou no continente asiático por dois anos. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Selma

Selma tem 47 anos e é formada em pedagogia. Atualmente, se dedica à família e é apaixonada por gastronomia. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

