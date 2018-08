Marvel tenta negociar com Disney a volta de James Gunn para o estúdio

A Marvel está negociando por baixo dos panos com a Disney para tentar trazer James Gunn de volta ao estúdio Foto: Danny Moloshok/Reuters

A Marvel está tentando convencer a Walt Disney Corporation a recontratar o diretor James Gunn, responsável pelos filmes Guardiões da Galáxia, que foi demitido do estúdio após tuítes ofensivos de dez anos atrás ressurgirem e causarem consternação nos fãs.

De acordo com o site Deadline, executivos da Marvel estão negociando por baixo dos panos com a Disney para trazer Gunn de volta à direção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 após todo o elenco principal da produção assinar uma carta em apoio ao diretor.

O site afirma que essa é uma tentativa final de Kevin Feige, responsável pelos filmes do universo cinematográfico da Marvel, de tentar apaziguar a situação e achar uma solução que agrade a todos. O medo de Feige é que o novo filme dos Guardiões nunca seja produzido sem a presença de Gunn no set de filmagens.

"Nós apoiamos totalmente James Gunn. Ficamos todos chocados pela sua demissão abrupta na semana passada e intencionalmente esperamos dez dias para pensar, orar, ouvir e discutir o assunto. Nesse ínterim ficamos encorajados com o apoio de fãs e membros da mídia que querem ver James de volta como diretor do Volume 3 e também desencorajados por ver aqueles que foram tão facilmente enganados pelas absurdas teorias conspiratórias o envolvendo", escreveram os atores na carta divulgada nas redes sociais no fim de julho.