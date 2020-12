Marvel lança trailers de suas novas séries no Disney+; assista

O trailer da série 'Loki' foi exibido durante um evento da Disney. Produção estreia no Disney+ em 2021 Foto: Marvel Studios / Reprodução

A Disney pegou os fãs de surpresa na noite da quinta-feira, 10, com uma chuva de anúncios com novas séries e filmes que serão lançados nos próximos anos. Durante o Dia dos Investidores, como ficou conhecido o evento, a Marvel Studios deu mais detalhes sobre as séries que irá lançar no Disney+.

O serviço de streaming da empresa, que chegou recentemente ao Brasil, irá contar com ao menos 13 produções. Oito já tinham sido anunciadas em 2019, e durante o evento foram anunciadas as séries Ironheart, Armor Wars, Secret Invasion, I am Groot e The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Algumas séries também ganharam mais informações: foram revelados os primeiros integrantes de Ms. Marvel e de She-Hulk, além de mais detalhes sobre a série Hawkeye. Hailee Steinfeld será a Gaviã Arqueira, Tatiana Maslany será a She-Hulk e Iman Vellani será a Ms.Marvel.

Por fim, a série WandaVision ganhou um novo trailer, e as produções Loki e O Falcão e o Soldado Invernal ganharam seus primeiros trailers com mais detalhes sobre as séries. Confira:

No evento, a Marvel também revelou os próximos filmes que lançará a partir de 2021, e deu uma atualização sobre a situação do filme Pantera Negra 2 após a morte de Chadwick Boseman, confira aqui.

Ficou curioso para saber todas as novidades anunciadas sobre as séries da Marvel no Disney+, incluindo as datas de estreia? Então confira a galeria:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais