Marvel inicia produção de 'Thunderbolts', filme estrelado por super-vilões

Marvel contratou Jake Schreier para dirigir 'Thunderbolts', nova produção que tem vilões como protagonistas. Foto: Marvel

A Marvel Studios deu o pontapé inicial para a produção de Thunderbolts e contratou Jake Schreier para assumir a direção do novo filme. As informações são do Deadline.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o enredo do longa. O que se sabe é que a trama vai girar em torno de um grupo de super-vilões que são enviados em missões encomendadas pelo governo.

Os atores que vão estar no filme também não foram confirmados. De acordo com o Deadline, a Marvel iniciou a sondagem de alguns nomes para garantir agenda para as filmagens, mas nenhum acordo foi fechado ainda.

Eric Pearson, roteirista de Viúva Negra, está escrevendo o roteiro da nova produção ao lado de Kevin Feige, o presidente da Marvel. Como o filme ainda está em fase de desenvolvimento, ainda não há data de estreia divulgada.