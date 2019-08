Marvel divulga vídeo com bastidores da batalha final de 'Ultimato'

Trecho da batalha final de 'Vingadores: Ultimato'. Foto: Reprodução de 'Marvel Studios’ Avengers: Endgame — Making the Final Battle!' / YouTube

A Marvel divulgou nesta segunda-feira, 26, um vídeo que mostra os bastidores da batalha final no filme Vingadores: Ultimato. O material conta com uma entrevista com Dan DeLeeuw, especialista em efeitos especiais e supervisor da área na empresa.

O profissional passou três anos trabalhando no filme e disse que é o tipo de trabalho em que os sonhos se tornam realidade.

"[Você] cresce amando quadrinhos, amando filmes e chega a projetar essas lutas, você tem seus action figures [bonecos dos heróis] quando era criança. Agora, você está crescido, você está fazendo a mesma coisa, exceto que com pessoas reais", disse DeLeeuw.

A expectativa para a estreia de Ultimato foi grande e o filme teve todo o potencial esperado. O longa-metragem superou Avatar, tornando-se o filme de maior bilheteira da história do cinema.

Confira abaixo, em inglês, os bastidores da batalha final de Vingadores: Ultimato: