Marvel confirma produção de filme solo da Viúva Negra

A Marvel confirmou a produção de um filme solo da Viúva Negra, personagem interpretada por Scarlett Johansson Foto: Divulgação/Marvel

Após meses de especulação e muitos pedidos dos fãs, a Marvel confirmou a produção do filme solo da Viúva Negra, a espiã soviética interpretada por Scarlett Johansson no lucrativo universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da empresa norte-americana. A diretora australiana Cate Shortland foi contratada para ser a diretora da produção.

Cate se tornará a primeira mulher a dirigir sozinha um filme da Marvel (Anna Boden comandou Capitã Marvel junto com o marido, Ryan Fleck), uma busca que durou mais de seis meses e que o produtor Kevin Feige tomou como prioridade para o filme ser produzido, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Ainda sem data de estreia prevista, o filme escrito pela roteirista Jac Schaeffer não será influenciado pelos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita e deve se passar antes do primeiro longa do grupo de super-heróis, contando uma história de quando a Viúva Negra ainda era uma agente a serviço do país comunista.