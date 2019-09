Marta lançará canal no YouTube: 'mostrar meus valores humanos'

Marta comemora gol marcado contra a Suécia em jogo das Olimpíadas, em 2016 Foto: Alexandre Loureiro/COB

Marta Vieira da Silva, eleita a melhor jogadora de futebol do mundo por seis vezes, vai estrear no YouTube. O canal, criado a convite do Google, deve abordar temas como seu cotidiano, valores humanos e bastidores da carreira da atleta da seleção brasileira e atualmente do Orlando Pride. A previsão é de que o primeiro vídeo seja lançado em outubro.

O roteiro e a gestão do canal serão feitos no Rio de Janeiro e terão o comando da produtora Play9, responsável pelos canais de Felipe Neto, Giovanna Ewbank e do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid. “Estou muito feliz com a entrada no YouTube. Acho que vai ser uma oportunidade enorme de mostrar um pouco mais da minha carreira, dos bastidores e dos meus valores humanos para o público”, diz Marta.

De acordo com Fabiano Farah, empresário da jogadora, o canal será uma extensão do cotidiano pessoal e profissional de Marta. “Nosso propósito não é um reality show e sim uma plataforma divertida de comunicação, interação, engajamento e mobilização”, explica.

Confira abaixo o anúncio feito por Marta sobre seu canal no YouTube: