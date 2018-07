Mark Ruffalo explica o que aconteceu quando vazou trecho de ‘Thor: Ragnarok’

O ator Mark Ruffalo explicou o que aconteceu para ele ter vazado os minutos iniciais de 'Thor: Ragnarok' durante a premiere do filme Foto: Adrees Latif/Reuters

Durante participação no The Late Show with Stephen Colbert desta última terça-feira, 31, o ator Mark Ruffalo explicou o que aconteceu quando ele transmitiu, sem querer, os dez minutos iniciais de Thor: Ragnarok, durante a premiere do filme no início de outubro.

“Os caras da Marvel chegaram pra mim e perguntaram se eu queria fazer uma live no Instagram durante a premiere do filme. Eu avisei para eles que nunca tinha feito isso, mas me garantiram que era tranquilo e fácil”, disse. “E realmente, foi tudo tranquilo até o início do filme. Quando o sistema de som do cinema anunciou que o filme ia começar eu apertei o botão para parar, coloquei o celular no meu bolso e me sentei”, continuou.

“O filme começou e eu percebi que meu celular estava recebendo um monte de mensagens, mas não olhei porque estávamos dentro do cinema e só idiotas olham o celular dentro do cinema”, brincou. “Foi então que uma moça chegou atropelando todo mundo na minha fileira, me cutucou e disse ‘desliga esse celular, você está transmitindo o filme pra todo mundo pelo Instagram’”, relatou.

O ator, que interpreta o personagem Hulk nos filmes, explicou que teria que apertar duas vezes no botão para interromper a transmissão. “Não tem desculpa, eu fiquei parecendo aquelas pessoas velhas que não sabem mexer com tecnologia”, finalizou. Ele ainda brincou que espera que a Marvel não o demita por causa disso.

Veja abaixo a entrevista (em inglês).