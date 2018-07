Marina Ruy Barbosa 'quebra' a internet com três cenas de nudez em 'Justiça'

Marina Ruy Barbosa e Jesuíta Barbosa formam um casal na minissérie 'Justiça' Foto: Divulgação/Globo

Estreou na noite dessa segunda-feira, 22, a minissérie Justiça, na Globo. O público já havia ficado alvoroçado com os trailers divulgados pela emissora, mas algo que não era esperado por muitos era ver a atriz Marina Ruy Barbosa nua em três momentos do episódio.

Na trama, ela interpreta Isabela, noiva de Vicente (Jesuíta Barbosa), com quem protagoniza cenas tórridas de amor. O problema é que o rapaz faz a linha bad boy, e a mocinha fica insegura quanto ao destino da relação e acaba em uma recaída com Otto (Pedro Lamin), seu ex-namorado. vicente vê os dois transando no banheiro e dispara cinco tiros contra a noiva.

Nesta confusão amorosa, Marina apareceu nua em três momentos. A primeira foi em uma cena de sexo com o personagem de Jesuíta Barbosa. As duas seguintes foram ao lado de Pedro Lamin: mostrando o bumbum por dentro do box do banheiro e, na sequência, morta e ensaguentada. Veja as cenas:

Marina Ruy Barbosa em cena de 'Justiça' Foto: Reprodução/Globo

Marina Ruy Barbosa em cena de 'Justiça' Foto: Reprodução/Globo

Marina Ruy Barbosa em cena de 'Justiça' Foto: Reprodução/Globo

Na internet, o público foi à loucura com as imagens e fez o nome de Marina entrar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Veja alguns comentários:

@mariruybarbosa como sempre arrasando!Além de lindíssima excelente atriz.Meu filho de 7 anos adora ela kkk pena ele n poder ver.. #Justiça — ♛Camila♛ (@cilelela) 23 de agosto de 2016

marina ruy barbosa QUE MULHER ESPETACULAR — perfect illusion (@dwughter) 23 de agosto de 2016

Hey @mariruybarbosa namora comigo eu te pago um subway que é o que tá cabendo no orçamento mas prometo melhorar te amo.. — guilhermo (@guilhermitoss) 23 de agosto de 2016

Que novela é essa??? Nunca achei que ia ver a marina ruy Barbosa assim — ketlen gomes (@ketleng) 23 de agosto de 2016