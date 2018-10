Marina Ruy Barbosa faz mistério sobre personagem na nova novela das nove

A atriz Marina Ruy Barbosa. Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

Uma personagem repleta de mistérios que nem o autor do folhetim, Aguinaldo Silva, contou aos telespectadores. Assim será Luz, interpretada pela atriz Marina Ruy Barbosa.

A nova novela das nove, O Sétimo Guardião, estreia na TV Globo no dia 12 de novembro. Os fãs estão muito curiosos e ficaram ainda mais após a publicação no perfil oficial de Marina na noite desta quinta-feira, 4.

“Luz e Léon. O que existe por trás dessa relação? Todo mundo esconde algum segredo. Qual segredo você esconde?”, escreveu na legenda da foto onde aparece ao lado do gato León, companheiro de cenas.

Seguidores da atriz brincaram com a provocação: “Não vou me expor com segredos”, disse um fã.

Desde o início de setembro, Marina Ruy Barbosa compartilha com os seguidores do Instagram os preparativos para seu papel na novela das nove.