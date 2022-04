Marília Mendonça é homenageada na cerimônia do Grammy 2022

Marília Mendonça apareceu na lista de homenageados do Grammy Awards 2022. Foto: TNT

Marília Mendonça, eterna Rainha da Sofrência, foi homenageada durante a cerimônia do Grammy Awards 2022, que ocorreu neste domingo, 3, em Las Vegas.

A imagem da cantora brasileira apareceu em um telão do evento no In Memoriam, momento tradicional em grandes premiações em que artistas mortos no último ano são lembrados.

As homenagens começaram com um vídeo do baterista Taylor Hawkins, integrante da banda Foo Fighters que morreu na última semana. Em seguida, Marília foi lembrada junto de nomes como Charlie Watts, Young Dolph e Vicente Fernández.

No entanto, a organização do evento não colocou Elza Soares na lista. Eleita como a Voz do Milênio, a cantora, que morreu em janeiro deste ano, marcou a história da música brasileira em seus mais de 70 anos de carreira.