Marília Gabriela recebe elogio de Julio Iglesias por entrevista de 1998

Julio Iglesias durante entrevista a Marília Gabriela em 1998 Foto: Reprodução de 'De Frente com Gabi' (1998) / SBT

A apresentadora Marília Gabriela usou seu Instagram para mostrar um elogio recebido pelo cantor Julio Iglesias em seu Instagram nesta quinta-feira, 5.

"Bacana encontrar essa mensagem de um mês e pouco atrás, perdida no direct [mensagens diretas] do Instagram. Julio Iglesias, você é bacana demais. Beijo...", explicou.

Marília Gabriela ainda compartilhou um print da mensagem em questão. Nele, o cantor conta que tem assistido novamente às entrevistas que deu ao redor do mundo, e chamou a conduzida pela brasileira de "excepcional".

"Sua qualidade e a forma que me entrevistava me emocionou muito, será que estou ficando um pouco velho? Quero agradecer com toda a minha alma sua generosidade e sua grande qualidade como jornalista. Sem dúvida alguma, você é uma campeã", conclui.

Confira abaixo a mensagem de Julio Iglesias compartilhada por Marília Gabriela abaixo e, em seguida, relembre a entrevista em questão, no De Frente com Gabi, exibido no SBT em 1998.