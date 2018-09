Marie Kondo terá série sobre organização na Netflix

Marie Kondo, expert em arrumação, anuncia série na Netflix Foto: Instagram/@mariekondo

Se você é uma pessoa desorganizada, já deve ter ouvido falar sobre o método KonMari, desenvolvido pela japonesa Marie Kondo.

A autora do livro ‘A Mágica da Arrumação’ fez o anúncio da parceria com a Netflix, na última quarta-feira, em seu Instagram.

“Estou muito animada por esta oportunidade de inspirar uma organização consciente e compartilhar o método KonMari de organização. Até agora, no meu caminho, à medida que cresci e a minha paixão por arrumar se aprofundou, minha missão se desenvolveu, arrumando meu quarto, as casas dos meus clientes, crescendo pelo Japão e, agora, pelo mundo. Ajudar as pessoas a transformarem suas vidas e compartilhar o processo por meio desta parceria com a Netflix é uma maneira emocionante de compartilhar a magia de arrumar com mais pessoas”, escreveu.

Ainda sem data de estreia, o programa irá acompanhar o trabalho de Marie Kondo enquanto ela ajuda as pessoas a colocarem a casa e a vida em ordem.

“Eu acredito que a arrumação permite que você redescubra o que realmente importa para você, seja na sua casa, vida ou relacionamentos”, explicou.

Veja a publicação: