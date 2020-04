Marido de repórter aparece pelado no banheiro durante exibição de live na TV

Homem apareceu pelado no canto direito da tela, no box do banheiro e a internet não perdoou. Foto: Captura de tela da exibição da filiada 'KCRA 3' / NBC

A pandemia do coronavírus está deixando muitos profissionais em casa, inclusive os da imprensa, o que requer atenção redobrada para não mostrar objetos pessoais ou ser atrapalhado por familiares durante a exibição na TV.

Esse cuidado, no entanto, não passou pela cabeça da jornalista Melinda Meza da Califórnia, nos Estados Unidos. A repórter da emissora americana NBC apareceu de sua casa falando sobre como cuidar dos cabelos longe dos salões de beleza. Mas, enquanto cortava a franja, um fato inusitado aconteceu: seu marido apareceu pelado no box do banheiro - canto superior direito da tela - e internautas especulam que um objeto rosa em cima do gabinete do banheiro era um vibrador sexual.

Logo que a equipe da emissora percebeu a gafe, cortou a gravação de Melinda, mas a internet não perdoou. Os poucos segundos de vídeo já renderam mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube, e telespectadores comentaram a situação no Twitter.

"Vou admitir, eu estava olhando para o vibrador, mas encontrei alguém lá [o homem pelado]", escreveu uma internauta. "Essa mulher fez uma exibição excitante na TV", brincou outra.