Mariana Ximenes se inspira no namorado para fazer sotaque de Tancinha

Foto: Divulgação/Globo

Mariana Ximenes, que está fazendo sucesso e arrancando elogios com a personagem Tancinha de Haja Coração, da Globo, contou qual é o segredo para chegar aos 35 anos com corpo de 20.

"Eu penso que ser feliz é um remedinho muito bom, procurar sempre o lado positivo, tentar contornar os problemas, porque problema todo mundo tem, não tem jeito. Você acha que eu não tenho? Tenho! Mas o negócio é o jogo de cintura", disse a atriz em entrevista ao site Gshow.

Além disso, Mariana contou que mantém uma relação bem próxima a Claudia Raia, que foi quem interpretou a personagem Tancinha na versão original da trama.

"A Claudia já me deu a benção. Ela falou uma coisa muito pontual e importantíssima, que eu guardo sempre na minha mente quando eu vou gravar: 'Divirta-se'", entregou.

Mariana Ximenes também fez um balanço das semelhanças e diferenças que tem com Tancinha. "A alegria de viver dela me influencia muito. Porque ela é positiva, otimista, alegre e isso é muito bom. Eu não sou impulsiva como a Tancinha. Pelo contrário, eu penso muito. Eu sou ciumenta, mas não sou passional como ela. Quem não é? (risos) Quando você sente que tem um babado, então...", revelou.

Na trama, Tancinha passa a maior parte do tempo negociando frutas e verduras em uma feira livre na cidade de São Paulo. E foi numa dessas feiras que Mariana esteve para aprender um pouco mais do dia a dia das pessoas que ali trabalham. "A feira é alegria, afetividade... Todo mundo conhece os fregueses, tem essa relação amorosa. Ela [Tancinha] tem uma irreverência e um jeito muito único de falar que a torna muito engraçada. Ela vai flanando pela vida. (...) Eu me aventurei pouco em comédia e estou dedicada para poder realizar da melhor forma possível. Eu tô adorando fazer um papel que tem mais humor e um lado cômico. É um exercício fabuloso", explica a atriz.

Além da feira, Mariana também conta com a ajuda do namorando italiano Filippo Cattaneo Adorno, que lhe ensina como fazer o sotaque da personagem. "Só de observar ele, já dá para pegar o jeitinho de falar. Isso é sempre bom, enriquece", finalizou.