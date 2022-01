Mariana Ximenes apresenta programa sobre drinques no GNT

A atriz Mariana Ximenes comanda programa sobre drinques no GNT Foto: Iara Morselli / Estadão

A atriz Mariana Ximenes estreia como apresentadora no canal GNT com o programa 'Happy Hour'. A proposta da atração é reunir personalidades do mundo artístico com dicas de drinques.

No primeiro episódio, batizado de 'Rabo de Galo', Mariana recebeu o artista plástico Vik Muniz, o sambista Zeca Pagodinho e a cantora Teresa Cristina.

A apresentadora também esteve acompanhada do bartender Derivan Ferreira de Souza: "Meus clientes bebem histórias", afirma o especialista.

A nova atração da GNT vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 21h30.