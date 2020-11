Mariah Carey lança trailer do especial ‘Natal Mágico’; assista

Mariah Carey irá estrelar um especial musical sobre o Natal Foto: YouTube / Reprodução

A cantora Mariah Carey divulgou nesta sexta-feira, 27, o trailer do seu especial musical de Natal, que será lançado no dia 4 de dezembro na Apple TV+, incluindo no Brasil. Além da artista, a produção também contará com a participação de outros cantores, como Ariana Grande, Snoop Dogg e Jennifer Hudson.

O Natal Mágico de Mariah Carey é uma produção original do serviço de streaming. Segundo a sinopse, ela mostrará a cantora tentando salvar a “alegria do Natal”, que está “ameaçada” em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus e seus efeitos ao redor do mundo.

Para isso, a cantora fará uma apresentação especial com seus sucessos, incluindo o clássico All I Want for Christmas Is You, que lidera os rankings de músicas mais ouvidas em todo Natal. Os atores Billy Eichner e Tiffany Haddish também participarão do especial.

No Instagram, Mariah compartilhou, junto com o trailer, algumas fotos do especial, que mostram ela se apresentando junto com um coro de crianças e fantasiada. “Está começando a ficar muito parecido com o Natal”, disse a cantora na publicação.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais