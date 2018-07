Mariah Carey fica sabendo de tiroteio em Las Vegas durante entrevista ao vivo na TV

Nesta segunda, 2, Mariah Carey estava dando uma entrevista no Good Morning Britain sobre seus shows de Natal em Londres e Paris, quando os apresentadores Piers Morgan e Susanna Reid foram alertados sobre o tiroteio em Las Vegas, que deixou ao menos 50 mortos na noite do último domingo, 1º.

Os apresentadores informaram Mariah sobre o ocorrido e a cantora disse: "Eu acho que essa é a primeira reação de todo mundo... eu vou orar pelas vítimas. Eles pegaram o atirador? Isso é péssimo. Eu vou orar pelas vítimas e espero que isso passe o mais rápido possível. Vocês sabem, eu passo muito tempo em Vegas, e esse tipo de coisa, aconteça onde acontecer, é uma grande tragédia".

Entretanto, mesmo tendo mostrado condolências, sua expressão não convenceu os telespectadores: a cantora continuou deitada em seu divã, com uma expressão serena, exatamente como estava antes de receber a notícia do tiroteio.

No Twitter, muitos internautas pediram para que o Good Morning Britain tirasse Mariah do ar.

People dying....Mariah Carey feeling sorry for them whilst lying like a diva on a chaise lounge... #GMB — Rebecca Dundon (@Rebeccadundon1) 2 de outubro de 2017

'Pessoas morrendo... e Mariah Carey lamentando por eles enquanto senta como uma diva em um sofá'

Give Mariah Carey a break. She was on GMB to discuss a Christmas tour not the Las Vegas shooting. It's not her fault she was blind-sided. — Hanna Flint (@HannaFlint) 2 de outubro de 2017

'Deem um tempo para Mariah Carey. Ela estava no GMB para falar sobre uma turnê de natal, não sobre o tiroteio em Las Vegas. Não é culpa dela se ela foi surpreendida'

Shame on @GMB using a pre planned @MariahCarey interview to blind side her about Vegas shooting. Classless tactics & now she's getting stick — Mike stride (@what_mike_said) 2 de outubro de 2017

'Que vergonha, Good Morning Britain. Usando uma entrevista pré-planejada para surpreender e confundir Mariah sobre o tiroteio em Vegas. Tática sem classe'

Is mariah carey joking, sprawled along a sofa in a fancy dress while talking about a terror attack really?! #gmb — molly halliday (@mollyhallidayx) 2 de outubro de 2017

'A Mariah Carey está brincando? Deitada em um sofá em um vestido chique enquanto fala de um ataque terrorista?'

I can’t stop laughing at Mariah Carey talking to @GMB . It’s talking about the shooting in Vegas and she’s as always a diva ,spotlight on pic.twitter.com/rU0nffPkZf — UrbanAngel (@UrbanAngel2020) 2 de outubro de 2017

'Eu não consigo parar de rir de Mariah Carey falando com o GMB. A conversa é sobre o tiroteio em Vegas e ela continua como uma diva'