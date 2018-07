Maria Fernanda Cândido ‘se despede’ de Ivana em post no Instagram

No episódio da última terça-feira, 29, de 'A Força do Querer', Ivana revelou ser transgênero. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

A atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta Joyce na novela A Força do Querer, fez post no Instagram na noite da última terça-feira, 29, se despedindo da personagem Ivana, sua filha no folhetim, vivida por Carol Duarte.

"Me despedindo de Ivana", escreveu a atriz na legenda de uma imagem que mostra a personagem na novela. Na cena, Ivana mostra aos pais que está tomando hormônios e avisa que seguirá em frente com a transição de gênero. "Eu quero ser o que eu sou! O que eu sou! E eu vou tirar esses peitos também! Eu já nasci mutilada! Eu já nasci assim! Eu só vou consertar o que tem conserto!", disse Ivana.

Os seguidores elogiaram Maria Fernanda pela cena. “Uma das cenas mais impactantes de novelas. Parabéns pela atuação impecável”, escreveu uma internauta. “Parabéns, linda atuação ontem”, comentou um outro seguidor da atriz na rede social.

Veja abaixo o post:

Me despedindo da Ivana... #aforçadoquerer #ivana #joyce #mãe #filha #filhos Uma publicação compartilhada por Maria Fernanda Cândido (@mariafernandacandidooficial) em Ago 29, 2017 às 5:51 PDT

