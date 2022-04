Maria Fernanda Cândido em 'Animais Fantásticos'; veja outros brasileiros em produções internacionais

Giovanna Grigio, Maria Fernanda Cândido e Wagner Moura são exemplos de artistas brasileiros que conseguiram estabelecer uma carreira também no exterior. Foto: Netflix/ Warner Bros./Netflix

A atriz Maria Fernanda Cândido é uma das estrelas do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o terceiro da franquia spin-off do universo Harry Potter.

No longa, ela dará vida à bruxa Vivência Santos, representante latina no mundo mágico.

No último dia 29, a brasileira compareceu à premiere mundial da produção em Londres e o filme tem previsão de estreia para 14 de abril.

Nós sabemos que o Brasil é recheado de artistas talentosos que brilham tanto em território nacional, quando no exterior.

Confira a seguir outros noves artistas brasileiros que estiveram em produções internacionais e que fazem sucesso mundo a fora.

Alice Braga

A atriz brasileira Alice Braga durante entrevista sobre a série estrelada por ela, 'La Reina Del Sur', baseada no livro de Arturo Pérez-Reverte. Foto: Felipe Rau/ Estadão

A sobrinha de Sônia Braga, a atriz Alice Braga, é uma das artistas brasileiras que mais tiveram sucesso no exterior. Ela conta com uma vasta lista de produções internacionais entre filmes e séries.

Eu Sou a Lenda (2007), Redbelt (2008), Ensaio Sobre a Cegueira (2008), O Ritual (2011), Elysium (2013), A Cabana (2017), Os Novos Mutantes (2020), Soul (2020), Esquadrão Suicida (2021) e muitos outros estão entre os títulos que têm a brasileira no elenco.

Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine no red carpet do Festival de Veneza em 2018. Ela viverá a protagonista Penny, no filme 'Besouro Azul', da DC. Foto: Tony Gentile/Reuters

A atriz carioca Bruna Marquezine será a primeira protagonista brasileira a estrelar um filme da DC Comics. Ele dará vida à Penny no longa Besouro Azul, previsto para estrear em 2023.

Em uma entrevista exclusiva ao Estadão, Bruna falou sobre o fato de Besouro Azul ser a primeira superprodução da DC Comics com personagens latinos.

“Que cada vez mais a gente veja todo tipo de pessoa ocupando esses espaços. O irmão de uma amiga disse: ‘queria tanto que tivesse um super-herói latino, acho que ia me representar mais’. Isso mexeu tanto comigo, sabe? Precisamos falar sobre representatividade. Para mim, é muito importante ser a primeira protagonista brasileira. Isso me emociona muito e sou muito grata".

O que poucos sabem é que esta não será a primeira experiência em atuação no exterior da atriz. Em 2015, ela participou do filme Breaking Through que aborda o drama de influenciadores do YouTube com a chegada da maturidade.

Eduardo Moscovis

A série 'El Presidente', do Amazon Prime, conta com Maria Fernanda Cândido e Eduardo Moscovis no elenco da segunda temporada. Foto: Amazon Prime

O ator Eduardo Moscovis, famoso por novelas como O Cravo e a Rosa (2000), Senhora do Destino (2004), Alma Gêmea (2005), e muitas outras, vai alçar seu primeiro voo internacional na carreira artística com a série El Presidente, do Amazon Prime.

Ele foi confirmado no elenco da segunda temporada do seriado, que está sendo gravada no Uruguai. Maria Fernanda Cândido também foi confirmada na trama. A série é baseada no caso de corrupção que ocorreu na FIFA em 2015.

Giovanna Grigio

Outra artista brasileira que está fazendo sucesso em produções internacionais latinas é a atriz Giovanna Grigio.

Aqui no Brasil ela é mais conhecida pelo remake de Chiquititas, do SBT, mas tem ganhado fama mundial com outro remake, o da novela Rebelde, produzido pela Netflix.

Lino Facioli

Talvez o nome Lino Facioli não seja muito conhecido em terras brasileiras, mas os fãs das séries Game Of Thrones e Sex Education com certeza conhecem o rosto do ator de 21 anos, natural de Ribeirão Preto.

Facioli particiou da série de fantasia medieval da HBO ainda quando criança e pré-adolescente. Agora na produção da Netflix, o artista aparece na segunda temporada.

Morena Baccarin

Cena do filme 'Era uma vez um Deadpool', de David Leitch, com Ryan Reynolds, Josh Brolin e Morena Baccarin. Foto: Fox

Morena Baccarin já é um nome consolidado em Hollywood e a atriz brasileira tem um currículo vasto de produções entre filmes e séries nos Estados Unidos.

Entre suas produções mais famosas estão os filmes Deadpool (2016 e 2018), e as séries, How I Met Your Mother (2006), The O.C. (2006) e Gotham (2014-2019).

Rodrigo Santoro

Outro artista que já tem sua carreira estabelecida em solos estrangeiros é o ator Rodrigo Santoro. Sua estreia na televisão norte-americana foi no sucesso Lost, em sete episódios da terceira temporada em 2006.

Ele ainda fez parte do elenco de Westworld (2016-2020) e vai fazer parte da nova série do Amazon Prime, Boundless, que estreia este ano.

No cinema, entre as produções de maior destaque estão Panteras Detonando (2003), 300 (2006), Che (2008) e Ben-Hur (2016).

Sônia Braga

Sônia Braga na coletiva de lançamento de 'Bacurau', realizada no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo Foto: Hélvio Romero/Estadão - 20/8/2019

Sônia Braga é outro nome da dramaturgia brasileira que também deixou sua marca no exterior. Seu reconhecimento internacional veio com o filme O Beijo da Mulher Aranha (1985), do diretor argentino naturalizado brasileiro, Hector Babenco.

Em seguida vieram Rebelião em Milagro (1988) e Luar sobre Parador (1988), do qual Sônia foi indicada para o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Nos anos 2000, a artista participou de várias séries na televisão norte-americana como Sex and the City (2001), Law & Order (2003), American Family (2002) e CSI: Miami (2005).

Ela continua trabalhando em Hollywood e em produções brasileiras, simultânemente.

Wagner Moura

Mais um nome das estrelas brasileiras que deixaram sua marca tanto no Brasil quanto no exterior é o ator baiano Wagner Moura.

Lá fora ele é super conhecido por protagonizar a série da Netflix Narcos (2015-2017), além de ter dirigido e atuado no spin-off Narcos: México (2018-2021).

Ele também atuou em outras produções internacionais como em Elysium, com Alice Braga e Iluminadas, estrelada por Elisabeth Moss, que estreia no fim deste mês no streaming Apple TV+.