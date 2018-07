Maria Eugênia é 'adotada' por família poliamor em reality da MTV

Foto: Divulgação/MTV

Cumprindo a missão de visitar famílias pouco convencionais em sua nova temporada, o reality Adotada, da MTV, mostrará o cotidiano de uma família poliamor no episódio que vai ao ar na noite desta terça-feira, às 21h.

A apresentadora Maria Eugênia passará alguns dias na casa de Vanessa, Ricardo, Leonardo, Alina, Lavínia e Monica. São dois homens, duas mulheres e duas crianças, que tentam conviver pacificamente.

Vanessa e Ricardo mantiveram um casamento monogâmico por alguns anos e decidiram, juntos, começar a namorar Aline. A tentativa não deu muito certo entre as mulheres, e Vanessa e Aline romperam, mas ambas mantiveram seus relacionamentos com Ricardo. Neste meio tempo, surgiu Leonardo, que se relaciona exclusivamente com Vanessa.

No sofá, a família poliamor: Lavínia e Mônica (crianças), Aline, Ricardo, Vanessa e Leonardo Foto: Reprodução

Lavínia e Monica são frutos da relação de Ricardo e Vanessa - e lidam muito bem com o fato de terem dois pais e duas mães. "A gente não contava na escola por medo, as pessoas são muito preconceituosas", diz uma delas em determinado momento do programa. As crianças explicaram com tranquilidade a dinâmica da família. "O melhor são elas me contando isso na maior naturalidade e eu aqui, chocada", brinca Maria Eugênia.

O reality mostrará as regras de convivência da família e das dificuldades de relacionamento entre a ala feminina. Maria Eugênia, por sua vez, tentará apaziguar a situação.