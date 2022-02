Maria, do ‘BBB 22’, revelou que sofre de hipotireoidismo; saiba o que é a doença

Maria, do 'BBB 22', revelou que tem hipotireoidismo Foto: Instagram/@eumaria

Recentemente, Maria, participante do BBB 22, passou a se abrir na casa para falar sobre uma questão de saúde. A cantora revelou ter sido diagnosticada, durante a pandemia, com hipotireoidismo, doença que afeta a glândula tireoide.

Segundo a equipe da cantora, os sintomas apareceram, inicialmente, através de manchas na pele, cabelos ressecados e unhas frágeis. Porém, em 2021, apareceram outros e com mais força: cansaço extremo e inchaço nos pés.

Durante uma conversa com Eliezer, a participante revelou que começou a tomar a medicação correta no começo do ano e também passou a praticar mais exercícios físicos, o que auxilia no tratamento.

Porém, ela disse que vem sentindo uma piora dos sintomas por conta da ‘pressão psicológica’ que acontece no reality e que isso pode prejudicá-la no jogo. A orientação médica, quando Maria entrou no programa, foi para que continuasse tomando a medicação.

maria falando sobre seu problema na tireóide. muito importante isso aqui pic.twitter.com/pOtNZ3qIaI — fabs (@marquezinz) February 1, 2022

O tratamento também tem efeitos colaterais e causa, principalmente, sono. De acordo com a pesquisa Hipotireoidismo em Foco, cerca de 25% dos brasileiros não tratam a doença ou a tratam de forma inadequada por conta da adaptação à medicação.

A levotiroxina, hormônio sintético usado no tratamento do hipotireoidismo, precisa ser ingerida apenas com água, em jejum e 30 minutos antes da primeira refeição do dia.

Quando Larissa e Gustavo, os participantes da Casa de Vidro, chegaram na última sexta-feira, 11, internautas – e os próprios participantes – reclamaram sobre a indisposição de Maria em recebê-los. Porém, Arthur Aguiar defendeu a colega e disse que a cantora estava sofrendo os efeitos da medicação.

Comentaram que a Maria estava dormindo agora pouco e Arthur avisou que ela toma remédio para tireoide que dá mais sono nela. É isso, galera! #BBB22 #TeamMaria pic.twitter.com/JVTitcx9Lh — MARIA (@eumaria) February 11, 2022

O que é o hipotireoidismo?

O hipotireoidismo é uma doença que afeta a glândula tireoide, a responsável por controlar funções como os batimentos cardíacos, os movimentos intestinais, a capacidade de concentração, os ciclos de humor e o ciclo menstrual.

Quando a glândula produz uma quantidade insuficiente dos hormônios T3 e T4, a pessoa passa a sofrer da condição. Os principais sintomas são: ganho de peso, fadiga, alteração no humor, alteração no colesterol, aumento da pressão arterial, cabelos e unhas frágeis e constipação intestinal.

Há também uma outra condição que afeta a tireoide e é causada pelo excesso desses hormônios: o hipertireoidismo. Quando alguém sofre dessa disfunção, passa a apresentar perda de peso, ansiedade, alterações intestinais, irritabilidade, tremor nas mãos, alteração nos ossos, aumento da frequência cardíaca, metabolismo acelerado e pode também apresentar a exoftalmia, os olhos saltados.

Caso não for tratado, o hipotireoidismo pode aumentar o risco de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais