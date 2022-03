Maria Bethânia grava com Almir Sater música tema de ‘Pantanal’

Maria Bethânia e Almir Sater gravaram 'Tocando em Frente' para 'Pantanal'. Agora, a dupla se reune novamente, Bethânia na voz, Almir na viola. Juntos eles regravaram o tema principal da novela. Foto: Rede Globo / João Miguel Júnior / Fábio Rocha

Maria Bethânia e Almir Sater gravaram juntos a trilha sonora de Pantanal, que estreia na próxima segunda, 28. A música tema da novela, que também se chama Pantanal, foi composta por Marcus Viana e ressalta as belezas naturais do país.

A canção é vista por Bethânia como um dos mais lindos temas de abertura de novelas nacionais. "É a canção de abertura de uma novela inesquecível e que terá uma releitura deslumbrante, de uma música muito inspirada, muito bonita, do fundo do coração do Brasil. É uma gravação que me comoveu, porque voltei a cantar com a viola do Almir Sater, isso é muito importante para mim, ele é um dos maiores músicos do Brasil, um grande compositor. É uma honra esse convite, fiquei bastante contente de fazer uma música poderosa, uma música forte", diz Bethânia.

A participação de Almir Sater na gravação ainda trouxe a presença de um solo de viola. Ele se sentiu honrado em dividir mais uma música de novela com a cantora e relembrou que na primeira versão os dois dividiram Tocando em frente. Para o artista, essa regravação fecha um relacionamento antigo entre ele, Maria e a novela.

“Faço um solo de viola, participando como músico. Uma honra enorme. Eu gostei muito de gravar Pantanal com Bethânia. Eu, Bethânia e Pantanal temos uma relação antiga. Quando eu fiz a música Tocando em frente para entrar como um dos temas da novela, 30 anos atrás, ela me ligou perguntando se eu tinha alguma música nova. Falei sobre essa e ela pediu que eu cantasse por telefone. Cantei e na mesma hora ela disse que a música era dela. E assim foi. Ela gravou bonito, foi um dos temas de Pantanal naquela época. Agora participamos juntos dessa regravação fechando nosso ciclo com Pantanal. Fiquei feliz, a gravação ficou muito bonita”, conta o músico.

Pantanal é um remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, a primeira versão foi exibida há mais de 30 anos. A nova foi reescrita por Bruno Luperi e tem direção artística de Rogério Gomes.