Mari Gonzalez, a 'Baianinha', sai do 'Pânico na Band' e nega demissão

Mari Gonzalez diz que saída do programa foi escolha pessoal Foto: Instagram @oficialgonzalez

Mari Gonzalez, a 'Baianinha' do Pânico na Band, anunciou nesta segunda-feira, 1º, sua saída do programa humorístico. Ela postou uma imagem em seu Instagram na qual agradeceu à equipe e explicou o motivo de seu afastamento.

"Meus amores, vim anunciar a vocês meu último domingo no programa Pânico na Band. Não faço mais parte do elenco. Queria que vocês soubessem que foi uma escolha particular minha e eu estou bem, não precisam se preocupar! Aprendi que na vida não podemos ter tudo, escolhas são necessárias e essa é a minha escolha!", escreveu Mari.

"Sou muito grata ao programa Pânico por tudo, por ter me encontrado naquele aeroporto na Bahia e ter mudado minha vida, por me fazer conhecer coisas que jamais teria conhecido, por ter me superado em várias situações e por muitos aprendizados. Tudo que sinto por eles são coisas boas e desejo o melhor sempre! É tão difícil tomar decisões, passamos por isso todos os dias em diversos momentos, mas nada é por acaso, cada ciclo que se encerra outro ciclo recomeça", afirmou.

Confira o post na íntegra: