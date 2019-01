Margot Robbie retorna como Arlequina em primeiro teaser de ‘Aves de Rapina’

Depois da estreia em 'Esquadrão Suicida', Arlequina retorna em 2020 para 'Aves de Rapina'. Foto: Instagram/@margotrobbie

Sentiu saudades da Arlequina? Pois ela está de volta! No teaser de Aves de Rapina, publicado nesta segunda-feira, 28, a atriz Margot Robbie retorna como a personagem que estreou em Esquadrão Suicida, de 2016. Apesar do filme ter recebido diversas críticas negativas do público, Margot foi muito elogiada pelo papel de Harley Quinn.

Com estreia prevista para fevereiro de 2020, o filme traz a união de Arlequina com Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Renée Montoya (Rosie Perez) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco) contra o Máscara Negra (Ewan McGregor).

Para comemorar a volta de Arlequina, a atriz Margot Robbie publicou uma foto caracterizada em seu perfil do Instagram e escreveu: “Sentiu minha falta?”. Assista ao teaser do filme e confira a publicação da atriz: