Margot Robbie e Ryan Gosling aparecem como Barbie e Ken em bastidores; veja

Margot Robbie e Ryan Gosling farão Barbie e Ken no live-action da boneca. Os dois apareceram caracterizados juntos pela primeira vez. Foto: Warner Bros. Pictures

Margot Robbie e Ryan Gosling apareceram juntos no set de filmagens de Barbie na última quarta-feira, 22. Foi a primeira vez que os atores foram vistos lado a lado caracterizados como a boneca e seu parceiro Ken.

As imagens mostram a dupla com roupas de cauboí, enquanto usam bandanas no pescoço e chapéus iguais. Em alguns cliques e vídeos, também é possível ver Greta Gerwig, responsável pela direção do longa, conversando com Margot.

Barbie chega os cinemas em 21 de julho de 2023. Por enquanto só Margot e Gosling apareceram caracterizados como seus personagens, mas o elenco também inclui Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Will Ferrell, Ncuti Gatwa e Emma Mackey.

Nas redes sociais, as imagens causaram comoção e deixaram os fãs ainda mais ansiosos para a estreia do filme. "A Margot Robbie de Barbie vai mudar vidas", brincou uma internauta. Confira:

PARA TUDO! Novas imagens de Margot Robbie e Ryan Gosling durante as gravações do filme Barbie. pic.twitter.com/bXHFcsJ6UT — Mattel News Brasil (@MattelNewsBR) June 22, 2022

a margot robbie de barbie vai mudar vidas pic.twitter.com/6Vv08AwN5o — heroina do lixo (@heroinadolixo) June 22, 2022

| Vídeo do set de 'Barbie'. pic.twitter.com/n2Vo5y23t9 — Info Barbie (@InfoBarbieBR) June 23, 2022

Margot Robbie e Ryan Gosling filmando Barbie hoje em Los Angeles! pic.twitter.com/oWuSYLGjwy — MRBR Photos (@mrbrphotos) June 22, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais