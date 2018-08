Margot Robbie aparece como Sharon Tate na primeira foto de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Margot Robbie divulgou a primeira foto dela como Sharon Tate no filme 'Once Upon a Time in Hollywood' Foto: Carlo Allegri/Reuters

A atriz australiana Margot Robbie divulgou no seu Instagram a primeira foto dela como Sharon Tate no filme Once Upon a Time in Hollywood, o novo filme de Quentin Tarantino. A produção irá contar a história de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt), dois ex-astros do cinema que não conseguem se adaptar à indústria cinematográfica dos anos 1960.

Margot viverá Sharon, a atriz e ex-esposa do diretor polonês Roman Polanski, que foi assassinada com outras cinco pessoas por membros da seita comandada por Charles Manson em 1969. Ela estava grávida de oito meses e meio quando perdeu a vida. Segundo Quentin Tarantino, o massacre não será o foco do filme, apesar da importância da personagem de Margot na trama.

Com estreia prevista para julho de 2019, Once Upon a Time in Hollywood tem um elenco que conta com Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Al Pacino, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Scoot McNairy, Keith Jefferson e Nicholas Hammond.

Veja abaixo a foto.