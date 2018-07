Marcos se pronuncia sobre expulsão do 'BBB17'

Marcos se pronunciou sobre expulsão do 'BBB17'. Foto: Globo/Paulo Belote

Nesta terça-feira, 11, Marcos se pronunciou sobre sua expulsão do Big Brother Brasil 17. Após a delegada Viviane da Costa, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, visitar a casa, foi concluído que houve agressão do participante contra Emilly.

Marcos se defendeu em seu perfil no Twitter dizendo que nunca teve a intenção de machucar Emilly. "Como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar o nosso emocional ao limite, e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Repito: jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la, estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly, sua família, demais participantes e a todo o Brasil", escreveu.

Nas respostas, muitos seguidores do ex-participante mandaram mensagens de apoio e disseram acreditar em sua declaração.