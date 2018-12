Marcos Mion responde Justus sobre 'A Fazenda': 'Grande desafio intelectual pra mim'

Marcos Mion defendeu 'A Fazenda' ao comentar declarações de Roberto Justus. Foto: Iara Morselli/Estadão | Band/Divulgação

Marcos Mion comentou as recentes declarações de Roberto Justus sobre o reality A Fazenda, o qual o empresário considera não ser um desafio intelectual para ele.

"Vai da sua capacidade de ver desafios nas coisas", respondeu o atual apresentador do programa em entrevista ao colunista Mauricio Stycer, do UOL.

Quando falou de sua passagem pelo reality, Justus disse: "Fica na cara quando você não está adorando o que está fazendo. Ficar lendo TP não é muito um desafio intelectual para mim".

Mion disse que "no caso dele foi, no meu caso não é". Segundo o apresentador, muitas oportunidades surgiram para ele justamente pelo fato de não ler o TP, dispositivo no qual o apresentador lê o que precisa falar no programa.

"Para mim, é um grande desafio intelectual. Eu adoro estar ali com os caras falando, a preocupação do que eu posso falar aqui, ali. Se isso não é um desafio intelectual, ao vivo, dando dez, 12 pontos de audiência, eu não sei o que é", afirmou Mion.

Quando apresentava o Legendários, ele exibia o quadro Vale a pena ver direito, no qual destacava cenas de A Fazenda. "Nunca foi [com o intuito de] que um dia eu apresentaria A Fazenda. [...] Comecei uma imersão e eu tinha certeza de que eu assistia mais ao conteúdo que os próprios apresentadores", disse.