Marcos Mion receberá Tony Ramos no 'Caldeirão' de Natal: 'Muita emoção!'

O ator Tony Ramos e o apresentador da Globo Marcos Mion, no 'Caldeirão' Foto: Instagram/@marcosmion

A espera acabou para Marcos Mion! Isso porque o apresentador conseguiu contar com a participação de Tony Ramos no Caldeirão especial de Natal, que vai ao ar no dia 25, na TV Globo.

"Finalmente conheci o Tony Ramos. Foi uma emoção muito grande e não vejo a hora de vocês assistirem. Foi muito emocionante para mim e para ele e nunca vou esquecer disso", disse Mion em uma série de stories que fez nesta quarta-feira, 15.

No feed do Instagram, o apresentador mostrou um trecho dos bastidores do programa.

"Ganhei meu presente de Natal! Foi tão mágico, tão emocionante, que não vejo a hora de dividir com vocês este tão aguardado encontro! Tony…muito obrigado. Essa é uma das frases que você gosta de ouvir e eu te falo com todo coração: muito obrigado", escreveu na legenda.

Assista ao vídeo:

Desde as primeiras edições, o programa mostra melhores momentos do ator no quadro intitulado 'Tony Ramos Aleatório'.

Em um desses momentos, Marcos Mion mostra o ator na novela Bebê a Bordo, de 1988, em que Tony Ramos faz um parto no meio da rua.

Assista ao vídeo: