Marcos Mion receberá ex-participantes do 'BBB 21' no 'Caldeirão' de sábado

Marcos Mion recebe ex-participantes do 'BBB 21' Gil do Vigor, Camilla de Lucas, Viih Tube e João Luiz Pedrosa no 'Caldeirão' deste sábado Foto: Instagram/@marcosmion

Gil do Vigor, Camilla de Lucas, Viih Tube e João Luiz Pedrosa estarão no Caldeirão deste sábado, 15, na TV Globo. Os ex-participantes do Big Brother Brasil 21 vão disputar o quadro 'Tem ou Não Tem' com 'As Five', comandado pela atriz Ana Hikari, com Heslaine Vieira, Gabriela Medvedovski e Daphne Bozaski.

Marcos Mion publicou, nos storires do Instagram, um vídeo com os ex-participantes do BBB 21 se divertindo e repetindo falas que ficaram marcantes em algumas edições do reality.

"A gente não veio do lixo para perder para basculho, meu amor", gritou Gil do Vigor, enquanto Camilla de Lucas cai na risada.

"Brasil, torce pra gente, Brasil!", pede João Luiz Pedrosa.

A influenciadora digital Viih Tube brinca: "Voto? Não votem em mim, gente, por favor, que eu saio de primeira. Não mereço isso! Na verdade, eu mereci sim".

Assista ao vídeo: