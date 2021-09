Marcos Mion recebe Larissa Manoela, Tiago Leifert, Juliana Paes e outros artistas no 'Caldeirão'

Estreia de Mion no 'Caldeirão' tem Larissa Manoela, Ramón, Ana Furtado e Tiago Leifert Foto: João Cotta/Globo

Finalmente chegou o dia da estreia de Marcos Mion, na tela da TV Globo. A partir deste sábado, 4, ele substitui Luciano Huck, que comandará o Domingão.

O Caldeirão estreia após a ‘Sessão de Sábado’, por volta das 16h30.

Ana Furtado e Tiago Leifert irão enfrentar Larissa Manoela e Ramón, no quadro 'Sobe o Som'. "Sou muito abençoado por receber tanto carinho, tanto amor, tanta entrega e disposição dos convidados. E o mais legal é que a energia é maravilhosa mesmo sem eu conhecer pessoalmente a maioria!”, afirma o apresentador.

Marcos Mion também comandará outros quadros inéditos, como ‘Isso a Globo Mostra’ e ‘Mamãe, tô na Globo!’. No ‘Tem ou não Tem’, ele receberá Juliana Paes e Paulo Vieira.

"A sensação é a de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível, criando um arco de desafio e conquista digno de um filme de Hollywood, ou melhor, da Globo Filmes! O convite veio na hora certa, de um jeito perfeito", comemora Mion.

Marcos Mion recebe Juliana Paes e Paulo Vieira no ‘Tem ou não Tem’ Foto: João Cotta/Globo

Sobre a responsabilidade de substituir Huck no Caldeirão, Marcos Mion é enfático: "Quando você ama o que faz, tem experiência e é preparado para aquilo, os desafios viram apenas características do trabalho, viram motivação. Tudo que há de difícil nesta experiência nova me dá muito prazer! Levar adiante o legado deixado pelo Luciano Huck nesse horário é uma das coisas que mais me motivam".

O programa tem direção artística de LP Simonetti, direção geral de Geninho Simonetti e direção de gênero de Boninho. Uma das novidades será a banda da atração, que terá como líder o ator Lúcio Mauro.

A banda do novo 'Caldeirão' tem o ator Lucio Mauro como líder Foto: João Cotta/Globo

"O que eu posso garantir é alegria, alto astral, risadas, ritmo, diversão, um tanto de loucura e a felicidade que cai bem num sábado à tarde", garantiu Marcos Mion.

No Instagram, o apresentador compartilhou com os milhões de seguidores o novo cenário do Caldeirão. "Vem conhecer o novo palco do Caldeirão em 360’! Quem tá esperando se divertir, dar risada e esquecer um pouco os problemas todos, comenta com EU (sic)", escreveu na legenda das imagens.

Assista ao vídeo: