Marcos Mion posta vídeo sobre saída da Record TV

Marcos Mion deixa a Record após 11 anos na emissora Foto: Facebook / Record TV Comunicação

Marcos Mion usou suas redes sociais para publicar um vídeo abordando sua saída da Record TV (leia mais aqui) nesta quinta-feira, 28.

No vídeo, são mostrados diversos momentos do apresentador no canal, em que esteve à frente de atrações como Legendários, Ídolos e A Fazenda. A pasta com fotos dos momentos recebia o nome de "Record", e o ano de 2010 como data de início. Mion, então, acrescenta 2020 como data final.

Diversos artistas aproveitaram para desejar sucesso a Marcos Mion em seus futuros projetos. "Aqui na torcida por você!", escreveu Celso Portiolli. "Você é alto, amigo", comentou Ticiane Pinheiro.

Astrid Fontenelle fez referência ao reality show A Fazenda, comandado pelo apresentador na emissora nos últimos anos: "De fato, você é melhor do que o programa!"

Confira abaixo a postagem feita por Marcos Mion sobre sua saída da Record TV: