Marcos Mion fez sua estreia na TV pela Globo; relembre a passagem

Marcos Mion vai deixar a Record TV, onde vinha trabalhando como apresentador desde 2009 (leia mais sobre o fim do contrato aqui). Com o anúncio de sua saída, iniciam também as especulações sobre os projetos futuros do artista. Entre elas, muitos fãs cogitam uma possível ida à Globo.

A emissora carioca recentemente anunciou o fim do contrato de Fausto Silva e a saída do Domingão do Faustão de sua grade a partir do ano que vem, o que indica uma possível reformulação na programação dos fins de semana do canal.

Mion, inclusive, já teve uma passagem pela Globo no início de sua carreira. À época, ainda trabalhava como ator e fez parte do elenco do seriado Sandy e Junior (clique aqui para relembrar a história do programa e ver como estão os atores duas décadas depois).

A entrada de Mion no mundo da dramaturgia ocorreu após a morte de seu irmão, Marcelo, que sofreu uma queda no MASP em 1993, enquanto comemorava uma aprovação no vestibular.

"O teatro entrou na minha vida depois que meu irmão faleceu. Entrei numa depressão gigante, eu tinha 14. Eu simplesmente não fazia nada, não conseguia sair do quarto, engordei mais de 20 quilos, fiquei gordo, malzaço", relembrou a André Vasco, em 2018.

"Minha mãe chegou um dia e falou: 'É o seguinte, matriculei você em uma escola de teatro e é isso que você vai fazer, porque sei que é o que tá dentro de você que vai te tirar dessa situação", prosseguiu.

"Meu irmão era a maior referência que eu tinha na vida. O teatro foi a primeira coisa que eu fiz por minha conta, que não era para copiar ele, ser como ele. O resto, tudo que eu fazia, era para ser igual ao meu irmão", relembrou ao Morning Show, em 2019.

Marcos Mion na Globo

Foi como ator que Marcos Mion realizou sua estreia na TV, na série Sandy e Junior, que ia ao ar pela Globo aos domingos.

"Já que sou ator, não pensei duas vezes para aceitar a proposta de atuar no Sandy e Junior. Lá, aprendi a ter intimidade com a câmera, experiência que vai ser muito útil", contou ao Estadão, logo após sair do programa, em 1999.

Seu personagem, Max, era um jovem de origem judaica bastante inteligente. Anos depois, em 2014, Mion chegou a usar uma rede social para esclarecer que não seguia a mesma religião que o personagem.

"Muita gente acha, por causa do meu personagem no seriado Sandy e Junior, o Max, que sou judeu! Não sou, mas nutro enorme respeito e interesse pelas doutrinas e hábitos dessa religião".

Marcos Mion foi contratado para ser VJ da MTV em 1º de dezembro de 1999, o que fez com que ficasse de fora dos últimos episódios da 1ª temporada de Sandy e Junior.

No penúltimo programa de 1999, Ritinha (Bruna Thedy), com quem o personagem de Mion tinha um relacionamento, é questionada por Sandy sobre a ausência do namorado em um 'amigo oculto' da turma: "Cadê o Max?"

"Eu trouxe o presente dele. É que o pai dele teve que dar aula na Sorbonne [universidade em Paris]", explica Ritinha. "Nossa, mas ele foi junto?", questiona Júnior, antes de a personagem concluir: "Teve que ir, né? Eles embarcaram nessa semana, mesmo."

Mion sai da Globo e vai para a MTV

Quando jovem, um dos sonhos de Marcos Mion era chegar à MTV, emissora com a qual teve o primeiro contato quando morou por cerca de dois anos em Iowa, nos Estados Unidos. Mesmo antes de ser chamado para trabalhar na Globo, já havia feito testes para a o canal no Brasil.

"Eu visto a camisa da MTV. É o tipo de ambiente onde sempre quis estar. Não quero saber de nenhum outro trabalho. Fiz o primeiro teste em 97, mas na época a MTV não precisava de ninguém. Passei a ligar sempre para ver se tinha chance", contava, recém-chegado à emissora, em 1999.

Apesar de afirmar que seu personagem Max "iria crescer na temporada do ano que vem" de Sandy e Junior, não pensou duas vezes em sair: "Meu contrato com a Globo estava acabando e eu liguei para a MTV para dar um toque no pessoal. Eles decidiram não me deixar escapar dessa vez".

A carreira de Marcos Mion

Cerca de dois anos depois, ao fim de dezembro de 2001, Marcos Mion saiu da MTV, onde estava em alta após ter apresentado programas como o Supernova e o Piores Clipes do Mundo, onde se destacou, e foi para a Band fazer o Descontrole. Sem a mesma repercussão, voltou à MTV após muitas negociações no segundo semestre de 2004.

Em sua segunda passagem pelo canal jovem, Mion chamou atenção com atrações como Covernation e Descarga MTV. Em 2009, foi contratado pela Record TV, onde fez sua estreia com o Legendários no ano seguinte. Na emissora, levou antigos colegas de MTV, como João Gordo e o grupo de humor Hermes e Renato (à época, chamado Banana Mecânica).

Além do Legendários, também apresentou o Ídolos, após a saída de Rodrigo Faro, e fez sucesso como apresentador do reality show A Fazenda, do qual tomou a frente entre 2018 e 2020, após Roberto Justus.

