Marcos Mion e Boninho se encontram em restaurante na Globo; confira

O diretor Boninho, o apresentador Marcos Mion e equipe do 'Caldeirão', na Globo, no Rio de Janeiro Foto: Instagram/@marcosmion

Marcos Mion está em contagem regressiva para a estreia na tela da TV Globo. Ele substituirá Luciano Huck, aos sábados. Nesta quarta-feira, 18, o apresentador publicou uma foto em que aparece em um dos restaurantes da emissora ao lado do diretor Boninho.

"Faltam 17 dias. Esse é meu time! Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível! Aliás, a @tvglobo está me recebendo de uma forma indescritível! Sou só gratidão", escreveu na legenda da foto no Instagram.

Marcos Mion também aparece com o diretor geral e o diretor artístico do programa que apelidou carinhosamente de 'Caldeirola'. "Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco", concluiu.

Além da publicação, Marcos Mion segue fazendo uma série de stories para mostrar os bastidores da TV Globo a bordo de um dos carrinhos do Projac. Em um dos vídeos, ele aparece fazendo teste de covid-19 antes de começar o dia de trabalho.