Marcos Mion comenta falha técnica durante transmissão de 'A Fazenda'

Marcos Mion é o novo apresentador de 'A Fazenda'. Foto: Instagram/@marcosmion

Na última segunda-feira, 1º, ocorreu a votação para formar a segunda roça da décima edição de A Fazenda, e a edição teve alguns problemas técnicos. Posteriormente, Marcos Mion fez uma série de Stories no Instagram explicando o ocorrido.

Logo no início da votação, houve uma interrupção porque os participantes não conseguiam ouvir Mion do estúdio. Então, o apresentador teve de ir até o deck de votação já que o problema não foi resolvido. "Mano, que treta, vocês viram né? Foi o seguinte: caiu a minha comunicação com toda a direção. Aí eu vi que a direção não estava me ouvindo e eu não tava ouvindo eles, aí eu não estava ouvindo a casa, os peões. Ia começar a votação e eu não ia conseguir ouvir o que eles falavam", relatou.

Mion então chamou um intervalo para tentar ganhar tempo, mas não houve solução. Então ele teve uma ideia: "Mandei uma mensagem para o [Rodrigo] Carelli e falei: 'Me manda pro deck. Eu sei que nunca ninguém fez, eu sei que pela regra do jogo a votação não pode ser feita com o apresentador no deck'. Na hora, ele sacou que era a única solução. Fui lá, sem TP, sem ficha, na raça. Eu me senti muito MTV Style, só eu e a câmera", comentou.

Ele contou que saiu correndo até o local de votação antes que o programa voltasse e deu tudo certo. "Na real, eu adorei. Eu estava até comentando hoje como eu ficava quatro, cinco horas ao vivo improvisando na MTV", falou Mion. "Foi realmente uma experiência e tanto. Tomei grito de todo mundo. cara, foi demais".

