Marco Pigossi é confirmado no elenco do spin-off de 'The Boys'

Marco Pigossi integra o elenco do spin-off de 'The Boys', série da Amazon sobre super-heróis corruptos. Foto: Nicole Bentley/Netflix

O ator brasileiro Marco Pigossi fará parte do elenco da série derivada de The Boys, do Amazon Prime Video. A notícia foi divulgada pelo site americano Deadline nesta quarta-feira, 11.

Procurada pelo Estadão, a assessoria do Prime Video confirmou a informação. De acordo com o veículo especializado, os detalhes sobre os personagens ainda estão sendo mantidos em segredo, mas Pigossi deve interpretar Dr. Cardosa.

O brasileiro é protagonista da Cidade Invisível, da Netflix, e começou a carreira internacional com uma participação no seriado australiano Tidelands, da mesma plataforma.

Além dele, os atores Patrick Schwarzenegger e Sean Patrick Thomas também foram confirmados no spin-off de The Boys. A produção vai retratar uma faculdade exclusiva para pessoas com super poderes e as disputas violentas dentro do ambiente.

London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway e Maddie Phillips já haviam sido confirmados no elenco da série.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais