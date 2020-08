Marcius Melhem tem contrato com a Globo encerrado após 17 anos

O humorista Marcius Melhem Foto: Sergio Zalis/ Globo

A Globo anunciou a demissão do humorista Marcius Melhem nesta sexta-feira, 14. Além de ator e roteirista em alguns programas, ele chegou a chefiar a área de humor da emissora.

Na Globo, Marcius Melhem se destacou em programas como Os Caras de Pau, em que fez dupla com Leandro Hassum, Tá no Ar: a TV na TV e Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretou Seu Boneco na nova versão.

Confira a íntegra da nota divulgada pela Globo nesta sexta-feira, 14:

"A Globo e Marcius Melhem, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha no Exterior.

Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas.

Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da Globo.'"

VEJA TAMBÉM: Demissões: artistas e apresentadores que saíram da Globo em 2020

Afastamento de Marcius Melhem na Globo

No último mês de março, a Globo chegou a informar que Melhem havia solicitado uma licença das funções de roteirista e ator por um período de quatro meses. O pedido veio após denúncias de assédio moral em dezembro de 2019, divulgadas por Leo Dias, então colunista do Uol, que não foram confirmadas pelas partes envolvidas.

À época, em nota, o ator afirmou que tratavam-se de motivos pessoais, incluindo um problema de saúde de sua filha

"É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo. A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas", informou em comunicado na ocasião.