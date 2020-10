Marcius Melhem se pronuncia sobre acusações de assédio na Globo

O humorista Marcius Melhem Foto: Sergio Zalis/ Globo

Marcius Melhem publicou um pronunciamento sobre as acusações de assédio sexual e moral que recebeu no período em que trabalhava na Globo.

As primeiras denúncias surgiram no fim de 2019, e foram negadas por ele. Em março de 2020, ele se afastou do comando do humor da emissora, e também de suas funções como roteirista e ator, alegando a necessidade de acompanhar tratamento de saúde de sua filha.

O período inicial de licença seria de quatro meses. Em vez de retornar, porém, Marcius Melhem teve seu contrato com a emissora encerrado após 17 anos.

As acusações de assédio não foram citadas no comunicado oficial, que destacou "novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas" e citou o artista como "importante contribuição para a renovação do humor" na emissora.

O pronunciamento do humorista foi feito em seu Twitter, após reportagem da Folha, publicada no último sábado, 24, que trouxe entrevista com a advogada Mayra Cotta, que assessora um grupo de artistas que endossam as acusações contra Marcius Melhem.

"Houve um comportamento recorrente, de trancar mulheres em espaços e as tentar agarrar, contra a vontade delas. De insistir e ficar mandando mensagem, inclusive de teor sexual, para mulheres que ele decidia se iam ser escaladas ou não para trabalhar, se ia ter cena ou não para elas. De prejudicar as carreiras de mulheres que o rejeitaram. De ficar obcecado, perseguindo, mesmo. Foi um constrangimento sistemático e insistente, muito recorrente", afirmou ela à publicação.

Segundo Mayra, seriam seis vítimas de assédio sexual e outras vítimas de assédio moral por parte de Melhem.

O humorista usou a rede social para publicar um texto dando sua versão dos fatos: "Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. 'Sou inocente'. 'Vou provar na Justiça'. Por isso, qualquer coisa que eu diga, pode soar falsa de cara".

"Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso".

Marcius Melhem afirma que busca "fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito."

"Mas, mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso", prossegue.

"Mas, diante de acusações tão graves, que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. Coloco à disposição toda minha comunicação que tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos."

Melhem sugere que pessoas com quem trabalhou sejam ouvidas e negou que tenha 'fugido' após as denúncias: "Tive que sair do País para um importante tratamento médico da minha filha e não acreditei quando essa viagem passou a ser divulgada como uma fuga."

"Jamais seria capaz de 'emparedar' alguém à força", rebateu, em referência ao comentário feito pela advogada de que praticaria violências como "agarrar, colocá-las contra a parede, tentar beijar à força".

Até hoje eu fiquei calado porque as acusações não apareceram aqui fora. No compliance da Globo, tudo foi apurado e investigado rigorosamente", continuou, afirmando que saiu pela "porta da frente" do canal.

"Quero que tudo seja colocado às claras, expor a minha inocência e os meus erros. Quero poder pedir desculpas e cobrar responsabilidades. Vou em busca da verdade", concluiu.

Confira abaixo o posicionamento de Marcius Melhem sobre as acusações de assério sexual e moral na Globo:

SOBRE A MATÉRIA DA FOLHA Como escrever uma nota pra comentar acusações dessa gravidade? Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. “Sou inocente.” “Vou provar na justiça”. Por isso qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Mas preciso falar e com o tempo mostrar minha sinceridade no que vou dizer aqui. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas q eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso c/ verdade e humanidade e me expor se for preciso. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Fazer jus a todos esses anos em que pautas como as do feminismo foram abraçadas pelo humor transformador em que eu acredito. Fiz parte de um grupo de homens e mulheres que se orgulha de usar o humor como um instrumento contra o preconceito. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Mas mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações q magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso. Mas diante de acusações tão graves q de forma alguma cometi, o q eu posso fazer? Negar. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Eu coloco à disposição toda minha comunicação que tenho arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado comigo nesses anos. E peço que ouçam as pessoas que trabalharam comigo... — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 ...que acompanharam muitas situações de perto e que podem falar bastante sobre isso tudo. Peço por favor que apurem a verdade e não apoiem mentiras. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Há alguns meses, tive que sair do país para um importante tratamento médico de minha filha e não acreditei quando essa viagem passou a ser divulgada como uma fuga. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Até hoje eu fiquei calado porque as acusações não apareceram aqui fora. No compliance da rede Globo tudo foi apurado e investigado rigorosamente. Saí pela porta da frente da emissora que trabalhei por 17 anos. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020 Sei que num caso desses, ainda mais no momento que vivemos, de tanto ódio, serei culpado até provar o contrário. Então quero que tudo seja colocado às claras, expor a minha inocência e os meus erros. Quero poder pedir desculpas e cobrar responsabilidades. Vou em busca da verdade. — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) October 24, 2020

Marcelo Adnet, colega de Marcius Melhem em projetos como o Tá no Ar, usou o Twitter para comentar a repercussão da reportagem sobre as denúncias, declarando "todo apoio e solidariedade às vítimas".