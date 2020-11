Márcio Gomes faz estreia no 'Prime Time' da CNN Brasil; assista

Márcio Gomes em sua estreia pela CNN Brasil Foto: Reprodução de 'CNN Prime Time' (2020) / CNN Brasil

Márcio Gomes, ex-apresentador da Globo, fez sua estreia na CNN Brasil nesta segunda-feira, 9, por volta das 18h.

Logo após a chamada das notícias do CNN Prime Time, foi exibido um vídeo em que o apresentador caminha pela região da Avenida Paulista. Em seguida, ele passa seu crachá no novo local de trabalho e caminha pela redação explicando a dinâmica do programa.

Márcio Gomes, que ficou marcado durante a pandemia por apresentar o programa Combate ao Coronavírus, abordou o tema logo em sua primeira notícia, falando sobre os resultados das possíveis vacinas desenvolvida pela Pfizer e pela Rússia (leia mais aqui).

Assista abaixo à estreia de Márcio Gomes na CNN Brasil.

