Márcio Canuto deixa Globo e se aposentará, confirma emissora

Márcio Canuto Foto: Reprodução de 'SPTV' (2017) / Globo

O repórter Márcio Canuto deixará a TV Globo após mais de duas décadas para se aposentar da televisão, anunciou a emissora, na noite da última sexta-feira, 12. "A Globo confirma a aposentadoria de Márcio Canuto", informou, por meio de sua equipe de comunicação.

O repórter fazia reportagens para telejornais como o SP1, além de coberturas durante o carnaval, sendo conhecido por seu estilo popular.

Em entrevista ao Conversa com Bial, em 2018, o alagoano Canuto relembrou sua mudança para São Paulo, atribuindo-a principalmente a outros dois colegas da Globo, Amauri Soares e Francisco José.

"Eu tinha praticamente conseguido tudo que desejava na minha carreira. Precisava de um desafio maior, [que] foi abandonar Maceió, aquele paraíso fantástico, para vir para São Paulo ", afirmou, na ocasião.

Na década de 1980, Márcio Canuto ficou marcado por reportagens sobre o jogador Jacozinho, do CSA, que jogou com Maradona na despedida do jogador Zico, em 1985, no Maracanã.

