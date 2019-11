Márcio Bonfim estará na escala do 'Jornal Nacional' a partir de 2020

Márcio Bonfim no 'Jornal Nacional' Foto: Reprodução de 'Jornal Nacional' (2019) / Globo

O jornalista Márcio Bonfim, da Globo Nordeste, de Recife, passará a fazer parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional a partir de 2020, confirmou a assessoria de imprensa da emissora ao E+ nesta terça-feira, 26.

Além de participar do Jornal Nacional a partir do ano que vem, Márcio Bonfim também será o substituto de Tadeu Schmidt no Fantástico durante as ausências do apresentador, a partir de 29 de dezembro deste ano.

Márcio foi o representante do Estado de Pernambuco no 1º fim de semana em que 27 apresentadores passaram a fazer parte de um revezamento na bancada do JN em homenagem aos 50 anos do telejornal.

Outra jornalista que participou da ação em homenagem aos 50 anos do Jornal Nacional e chamou atenção foi Taís Lopes, do Ceará, recentemente contratada pela CNN Brasil (leia mais aqui).

VEJA TAMBÉM: Apresentadores e jornalistas contratados pela ​CNN Brasil