Marcelo Serrado faz homenagem a Domingos Montagner em rede social

Foto: Globo/Cesar Alves

"Querido Domingos, hoje estava de frente pro rio no Xingó e não tive coragem de abrir a janela do hotel e olhar o rio", escreveu Marcelo Serrado em um post no Instagram.

O ator voltou a gravar a novela Velho Chico no último fim de semana. Assim como outros colegas, usou as redes sociais para demonstrar luto por Domingos, que morreu afogado no rio São Francisco na última quinta-feira, 15.

"Todos choram por você, querido, mas tenho certeza que você está com luz", disse Serrado. "O Rio te levou e te transformou num anjo! Vá em paz amigo, todos te amam", completou.

