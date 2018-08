Marcelo Rezende será homenageado em comemorações do aniversário da Record TV

Marcelo estava à frente do 'Cidade Alerta' nos últimos anos Foto: Edu Moraes / Record TV / Divulgação

Como parte das comemorações dos 65 anos de existência, a Record TV vai apresentar uma série de quatro programas em homenagem ao jornalista Marcelo Rezende. Serão exibidas as entrevistas mais marcantes feitas pelo apresentador. Ele esteve no comando do Cidade Alerta por seis anos. Antes, integrou programas como Linha Direta e Fantástico, na TV Globo. Como repórter, apresentou matérias investigativas de grande impacto no País, como a denúncia de espancamento e assassinato de moradores da Favela Naval, em Diadema, por integrantes da Polícia Militar de São Paulo, na década de 90.

Rezende morreu em 2017, vítima de câncer no pâncreas e no fígado. Ao saber da doença e ter de se afastar da telinha, o jornalista compartilhou sua luta contra o tumor nas redes sociais. Durante semanas, publicava relatos sobre o que estava sentindo, recebendo o carinho dos fãs de todo o Brasil.

Entrevistas com criminosos que ganharam repercussão nacional, como Maníaco do Parque, goleiro Bruno, Pedrinho Matador e o ex-deputado Hildebrando Pascoal poderão ser revistas pelos telespectadores. A série, intitulada As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezente, estreia nesta quinta-feira, 23, às 22h30.

